Blitz contro lavoro nero e parcheggiatori abusivi a Castellammare

Una vera e propria taskforce ha controllato alcune strade a rischio di Castellammare di Stabia. Poliziotti, carabinieri e guardia di finanza hanno passato al setaccio via Acton e piazza Giovanni XXIII. Le forze dell'ordine hanno controllato quattro attività di ristorazione. In un bar di piazza Giovanni XXIII è stata denunciata la proprietaria 68enne perché impiegava due lavoratori “in nero”.

Inoltre aveva occupato il suolo pubblico con i tavolini. Il controllo non è andato liscio visto che l'ex proprietario del bar, un 46enne ritenuto vicino al clan D'Alessandro, che ha cominciato a protestare e a minacciare i carabinieri. I controlli sono proseguiti poi con la denuncia del proprietario 40enne di un risto-bar dove lavoravano quattro persone in nero. Contravvenzioni sia per questi due bar che per altre due attività che avevano occupato il suolo pubblico senza autorizzazioni. Scoperti inoltre sei parcheggiatori abusivi che operavano nella zona. Sono stati tutti multati.