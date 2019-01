Blitz in corso al campo rom: area blindata

È attualmente in corso un blitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano nel campo rom della zona Asi. I militari hanno letteralmente blindato la zona e le operazioni sono tenute sotto controllo anche dall'alto attraverso l'utilizzo di un elicottero. I carabinieri stanno perquisendo le abitazioni improvvisate del campo anche se non è ancora noto l'obiettivo dell'operazione. Sono impiegate diverse unità di militari per passare al setaccio l'intera zona.

La situazione

Probabilmente sono alla ricerca di attività illegali di cui il campo potrebbe essere la base operativa. I carabinieri sono impegnati già da diverso tempo all'interno dell'area e sarà necessario ancora attendere per conoscere gli esiti dell'operazioni. Al momento non si hanno notizie di arresti. L'area è da tempo occupata da insediamenti di cittadini rom che negli anni si sono spostati in vari punti della zona industriale cittadina. Seguiranno aggiornamenti sul caso nelle prossime ore. La notizia è stata data dal sito Teleclubitalia.