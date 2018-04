Giugliano, blitz anticamorra: un elicottero sorvola le principali vie cittadine

È in corso dalle 18 di oggi un blitz anticamorra dei carabinieri della compagnia di Giugliano, guidata dal capitano Antonio De Lise. A darne notizia il Meridiano.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell'operazione. Numerosi gli elementi delle forze dell'ordine schierati in campo per il blitz, questo mentre un elicottero sta sorvolando le principali arterie della città.