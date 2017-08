Operazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale questa mattina in uno stabile di via Cumana a Giugliano. In azione il gruppo cinofilo della polizia con il cane Freya, labrador per la ricerca di esplosivi.

Effettuate perquisizioni e controlli dopo alcune segnalazioni e per l'allerta terrorismo.