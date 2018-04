Scacco alla prostituzione: blitz dei carabinieri in via Imparato

Blitz anti prostituzione ad opera dei carabinieri nella zona tra via Ferrante Imparato e via Domenico De Roberto.

Quattro donne sono state bloccate, identificate e multate. Si tratta di una 39enne di origini ucraine, una 22enne, una 24enne ed una 42enne di origini rumene.

In particolare l'ucraina è stata sorpresa in violazione dell'ordine di abbandonare il territorio italiano, ed è stata quindi anche denunciata per violazione sulle norme vigenti in materia di immigrazione.

A compiere la retata sono stati i militari della compagnia e della stazione di Poggioreale, e quelli del reggimento Campania.