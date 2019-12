Afragola e Casoria, operazione della Polizia: arresti e perquisizioni

È in corso, dalle prime ore di oggi, un'operazione della Polizia di Stato nel territorio di Afragola e Casoria.

Nell'ambito di un'indagine del Commissariato di Afragola, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono in corso arresti e perquisizioni per associazione mafiosa, estorsioni e reati in materia di armi.

Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.