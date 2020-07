Invasione di blatte nello stazionamento Anm

Avvistamenti di blatte nel casotto dello stazionamento Anm di Piazza Garibaldi. A denunciarlo sono gli stessi lavoratori: "Ieri sera lo stazionamento dell'ANM di Piazza Garibaldi si presentava in condizioni pietose e mortificanti per i lavoratori - afferma Marco Sansone del Coordinamento regionale Usb Lavoro privato - qui il Covid-19 sembra essere l'ultimo dei problemi, tra l'altro, parliamo di uno degli stazionamenti più frequentati da cittadini abituali e turisti occasionali, la primissima immagine di chiunque esca dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale - Piazza Garibaldi. Una vera e propria indegna "cartolina" per una città bella come Napoli. Finora a nulla sono servite le denunce della nostra organizzazione che chiedono all'Azienda di non abbassare la guardia rispetto alla necessità di costanti e continue pulizie, igienizzazioni e sanificazioni di tutti i luoghi di lavoro aziendali".