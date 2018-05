Emergenza blatte, Borrelli scrive alle Asl e agli ospedali: preveniamo nuove invasioni

"Segnalato un primo caso di blatte al II Policlinico. Ho deciso di inviare una nota alle Aziende sanitarie locali e a quelle ospedaliere affinchè si attivino da subito con adeguati interventi di disinfestazione contro blatte, scarafaggi e formiche. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature calde il problema dell’invasione di insetti nelle strutture sanitarie potrebbe ripetersi come lo scorso anno, causando seri problemi ai ricoverati e alle loro famiglie. Già adesso è arrivata una prima segnalazione di blatte presenti in corsia in un padiglione del secondo Policlinico. Auspico che la sensibilità mostrata dai dirigenti su questo tema li porti a provvedere con celerità e capillarità alle operazioni di bonifica e disinfestazione evitando i disagi e le proteste dei degenti”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.