Ospedale Vecchio Pellegrini: "Invasione di blatte nei locali della Rianimazione"

"La denuncia effettuata dall’Organizzazione Sindacale dei Professionisti Sanitari rivelava, nonostante la disinfestazione e il lavaggio dei locali avvenuta il 16 agosto scorso, ancora la presenza di blatte nei locali della Rianimazione dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Dietro il nostro continuo monitoraggio della situazione è stato tempestivo l’intervento della direzione sanitaria del Vecchio Pellegrini, nella figura del Direttore Generale Mario Forlenza, che ha immediatamente proceduto a far effettuare i lavori di manutenzione e disinfestazione dell’intera area interessata dalla presenza delle blatte chiudendo le parti interessate all'intervento al pubblico".

Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, componente Commissione Sanità. "Continueremo a vigilare e provvederemo a chiedere a tutte le strutture ospedaliere di adoperarsi per tempo affinchè tali episodi non si verifichino. Non basta risolvere, bisogna provvedere affinché non accadano mai perchè venga difeso non solo il diritto alla salute e alla sicurezza dei pazienti ma anche il diritto di lavorare in ambienti sani per gli operatori sanitari”.