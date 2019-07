Blatte, torna l'emergenza: "Pochi gli interventi di deblattizzazione"

"Quest'anno ancor di più degli altri anni il Comune ha preso sotto gamba gli interventi di deblattizzazione. L'Asl che fa questo servizio a titolo gratuito per il Comune di Napoli e chiede che durante gli interventi ci sia il supporto della Polizia Municipale per la questione viabilità quando si aprono le Fogne e dell' Ufficio fognature, servizio che il Comune non svolge più perché delegato ad ABC azienda che ora farà anche questo e che nel passaggio di competenze, non ha preso in carico questo servizio di collaborazione con ASL. Per la. Cronaca, gli altri Comuni della Campania pagano ditte private per avere questo servizio di Deblattizzazione e disinfestazione con fondi propri.

Gli interventi inoltre calendarizzati dal Comune (possibile vederli sul sito) sono pochi e su poche strade, inoltre in una notte e quindi in poche ore ci sono tantissime strade che in teoria dovrebbero essere fatte, nonostante richieste di integrazioni gli interventi effettivi sono stati pochissimi ed il fatto che oggi in tante strade della Municipalità 3 ci sia un PROBLEMA BLATTE dimostra che nei mesi precedenti, non ha funzionato nulla.

Le blatte dove non ci sono è una questione di fortuna perché semplicemente non sono arrivate.

In Municipalità 3 avevamo chiesto quest'anno più attenzione agli Assessorati del Comune sul tema, ma come al solito sembra che questo problema si combatte più con la fortuna di non vederle che con reali interventi da fare. A questo punto dobbiamo sperare che le Blatte cambino territorio oppure si vuole organizzare un reale e serio programma di interventi? Quest'anno è tardi siamo ormai a metà luglio ma in futuro continueremo a tentare la fortuna", è la denuncia di Gennaro Acampora, Consigliere della Municipalità 3.