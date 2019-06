Con il caldo tornano le blatte: segnalazioni in diversi punti della città

Puntuali come ogni anno sono tornate le blatte e gli scarafaggi. A Napoli è ormai triste tradizione, con insetti fastidiosi, capaci anche di volare e infiltrarsi nelle case ai piani alti. Oggi in diversi quartieri (Bagnoli e Fuorigrotta) cittadini residenti hanno segnalato la presenza delle blatte. Talvolta anche la semplice deblattizzazione organizzata dal Comune di Napoli non basta ad arginare il proliferare di questi insetti. Di seguito una piccola guida per limitarne la diffusione (hanno una velocità di riproduzione elevatissima).