Blatte in chirurgia al Loreto Mare, la denuncia | VIDEO

La denuncia è dei Verdi: ci sono blatte nel reparto di chirurgia del'ospedale Loreto Mare.

Gli insetti "confermano - spiega il consigliere regionale degli ambientalisti Francesco Borrelli - che quell’ospedale è uno di quelli che devono essere letteralmente rifondati. Per farlo, c’è bisogno che a portare avanti la rivoluzione nella sanità campana sia chi vive questa regione ogni giorno e non solo qualche ora al mese, magari giusto il tempo per vedersi accreditare gli stipendi da 400mila euro annui”.

Domani medici, infermieri e operatori della sanità protesteranno, a partire dalle 10, nei pressi della sede del Commissariato della Sanità all’isola C5 del Centro direzionale di Napoli.