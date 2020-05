"Ci sono blatte sull'autobus": la denuncia dei sindacati dei trasporti napoletani

"Oggi abbiamo scoperto una colonia di blatte all'interno di un bus della linea 151 dell'Anm che, secondo l'azienda, viene pulito e sanificato tutti i giorni, con tanto di certificazione anticovid-19". La nota congiunta Usb Trasporti-Orsa-Faisa Confail evidenzia la presenza di insetti blattodei dal capo ipognato sugli autobus di linea Anm, in particolare sulla linea che da Fuorigrotta porta a piazza Garibaldi attraverso la Riviera di Chiaia, il lungomare e il corso Garibaldi.

Nella nota (che risulta indirizzata anche all'Asl, ai Carabinieri, al Comune e all'Ispettorato del Lavoro) si invita l'azienda a una "pulizia giornaliera dei mezzi pubblici e del posto guida a ogni cambio di turno". "Bisogna procedere all'igienizzazione dei filtri e delle condotte dell'impianto di climatizzazione dei mezzi autofilotranviari, ove presenti. Provvedimenti che finora sono stati eseguiti solo parzialmente o che non trovano attuazione in ANM, in relazione al rischio pandemico nuovo coronavirus", concludono i sindacati.