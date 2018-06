Blatta nel Secondo Policlinico di Napoli, il video

La denuncia, di una blatta avvistata al Secondo Policlinico di Napoli, è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. "Le blatte, che stanno invadendo diverse strade di Napoli e di molti altri comuni della provincia, si sono fatte vive anche nel Secondo Policlinico di Napoli e, precisamente, nei corridoi dell’edificio 5”, scrive.

Componente della Commissione sanità, Borrelli ha contestualmente postato sui social un video di pochi secondi di una blatta avvistata nei corridoi dell'edificio. "È necessario - spiega - correre subito ai ripari con disinfestazioni straordinarie in tutti gli ospedali campani perché è chiaro che, con il caldo che tenderà a crescere nei prossimi giorni, c’è il rischio che le blatte possano far sentire la loro presenza”.

“La presenza delle blatte è comune a diverse zone della città, ma è chiaro che a favorire la loro presenza è anche la scarsa manutenzione delle aree verdi che circondano gli ospedali che, spesso, non sono manutenute adeguatamente”, ha aggiunto Borrelli, ricordando “l’impegno per superare gli affidamenti in proroga o diretti e lo svolgimento di regolari gare d’appalto per avere finalmente un servizio di pulizia e manutenzione adeguato”.