Blatta al Loreto Mare: paura per una paziente

Paura per una paziente del Loreto Mare: l'anziana signora, rientrata nella sua camera, ha urlato sentendo una presenza fra le lenzuola. All'arrivo degli inservienti, che hanno ribaltato lenzuola e coperte, l'amara scoperta: una blatta era entrata in camera ed era sul letto della signora. La donna è tornata alla calma, ma si è diffuso tra i pazienti un notevole malcontento. L'episodio è stato segnalato dai cittadini alla pagina 'Insieme facciamo tutto', molto attiva nei casi che riguardano il nosocomio di via Marina.