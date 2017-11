Black Friday a Napoli, molte adesioni ma ancora pochi clienti

Gli sconti sono sostanziosi, e vanno per tutti dal 20 al 50%. Al Black Friday i commercianti napoletani sembrano crederci e hanno aderito in massa, talvolta anche radunandosi in consorzi stile centro commerciale. Le vetrine da via Pessina fino a piazza Carità, e poi oltre fino a Piazza Trieste e Trento, reclamizzano i vantaggi degli acquisti in questo fine settimana. Se si eccettuano i negozi che vendono generi alimentari e i ristoratori, si può ben dire che al Black Friday 2017, nelle vie dello shopping napoletane, hanno aderito tutti i commercianti.

"Il problema è che molti lo associano a internet, quindi se si trovano a passare, forse, comprano. Ma per noi cambia poco", ci rivela un commerciante di abbigliamento. In effetti i negozi non sembrano presi d'assalto come poteva immaginare qualcuno: "Secondo me è una giornata pensata per i giovani, e i giovani ormai i vestiti li comprano su internet", spiega la titolare di una sartoria. Questo fine settimana di sconti sembra essere partito in sordina: "Da stamattina non è venuto nessuno", ci dice un commerciante. "Anzi, a me sembra che vada addirittura peggio del solito".