Balck Friday a Napoli: tutti i negozi che aderiscono al venerdì dello shopping

Mancano solo sette giorni al tanto atteso Black Friday, il venerdì nero in cui i negozi e piattaforme e-commerce propongono promozioni imperdibili su tantissimi articoli. La corsa per accaparrarsi la migliore offerta è prevista per venerdì 24 novembre. Un’usanza tutta americana, che dal 2011 ha preso piede anche in Italia. Negli Stati Uniti ricorre sempre il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, e tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Nell’attesa che arrivi il grande giorno c’è già qualcuno, come Amazon, che ha iniziato il conto alla rovescia proponendo saldi pazzi anche fino all’80%: sulla piattaforma mondiale dell’e-commerce, infatti, è possibile, sin da ora, trovare promozioni e offerte imperdibili per ogni categoria, dall’elettronica alla casa, dall’abbigliamento ai libri, dalla cucina ai prodotti per ufficio. Ma dopo qualche acquisto iniziale su Amazon, bisogna riprendere la concentrazione e tenere d'occhio le offerte e promozioni che venerdì prossimo compariranno sul web e nelle vetrine dei negozi.

Tanti sono i marchi che aderiranno al Black Friday. Tra questi ci sono:

Zara

H&M

Sephora

Kiko

Diadora

Calzedonaia

Accessorize

Camomilla

LiuJo

Harmont&Blaine

Ovviesse

Leroy Merlin

Expert

Unieuro

Mediaworld

Apple

Samsung

Microsoft

Gli acquisti potranno essere effettuati sia online che nei punti vendita fisici.

Tra i grandi portali ci sono:

Amazon

Zalando

Ebay

Asos

Kiabi

Edreams

Groupon

Tra i centri commerciali campani che aderiranno all’iniziativa ci sono:

Il Centro Commerciale Campania

Il Centro Commerciale Auchan

Il Centro Commerciale le Porte di Napoli

Il Vulcano Buono

Le Campane

Attenzione al metodo di pagamento online! Una volta selezionata l’offerta migliore bisogna scegliere con cura la modalità di pagamento. Secondo gli esperti, i metodi più sicuri sono il sistema PayPal (che permette di non condividere i dati con il destinatario del pagamento), le carte prepagate (che, a differenza delle carte di credito, hanno il vantaggio di dare al consumatore la possibilità di caricare solo il denaro necessario al pagamento) e il contrassegno, che però non è accettato da molti e-commerce. Meglio evitare invece i bonifici che non consentono il blocco o un’eventuale contestazione... Buono shopping!