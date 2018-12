Bitcoin, de Magistris: "Monete virtuali in dono a chi paga i servizi del Comune"

La delibera comunale è stata approvata da poco, ora la moneta virtuale napoletana prova a diventare realtà. Al Castel dell'Ovo, è stato fatto il punto della situazione su blockchain e criptovalute e sulla rete di commercianti, circa 200, che ha abbracciato il progetto.

Per i non addetti ai lavori, basti sapere che il blockchain è una sorta di registro virtuale su cui vengono iscritte tutte le transazioni e sul quale si basa tutta la rete bitcoin. Questo registro è immodificabile, ciò che iene scritto non può essere più cancellato, pena la sopravvivenza del sistema stesso. Ciò garantirebbe trasparenza nelle compravendite, nell'acquisto di servizi e del passaggio di denaro.

Alla fine della scorsa estate, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris lanciò l'idea di una moneta virtuale napoletana, suscitando ilarità e sfottò da Nord e Sud. "La nostra è la prima grande città italiana a varare una delibera su blockchain e criptovalute e sull'utilizzo di moneta virtuale. Vogliamo che chiunque paghi i servizi comunali, come mense scolastiche, rifiuti, cedole librarie, riceva dei bitcoin da spendere negli esercizi commerciali che hanno aderito".