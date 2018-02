Il sospetto giro di birre e pannolini da Bologna alla Bulgaria: due napoletani interrogati

Pannolini e birre pagati in contanti e fatturati ad una società bulgara erano stoccati in un magazzino bolognese intestato ad una Srl romana. L'intreccio e la probabile evasione fiscale sono stati scoperti dalla Polizia Municipale di Modena. Durante un controllo gli agenti hanno visto tre uomini che caricavano ingenti quantitativi di merce da un ipermercato su un furgone. Il veicolo, si è scoperto, era intestato a una ditta con sede legale a Roma e non poteva essere utilizzato per trasporto conto terzi. La merce (pannolini e birre) era destinata a un magazzino nel bolognese ma fatturata a una società bulgara.



I tre uomini (due napoletani di 20 e 56 anni) hanno dichiarato di essere dipendenti della società bulgara. Dalla Polizia Municipale è partita la segnalazione alla Guardia di Finanza di Bologna.