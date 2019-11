Omicidio del piccolo Giuseppe: chiesto il processo per maestre e preside

Saranno chiamate a rispondere del reato di omissione di denuncia. Il sostituto procuratore Paola Izzo ha chiesto il processo per le due maestre e la preside dell'istituto frequentato dalle sorelline di Giuseppe Dorice, il bambino di sette anni ucciso il 27 gennaio scorso a Cardito. L'udienza si terrà dinanzi al tribunale di Napoli nord e deve essere fissata a breve.

Fondamentali per la richiesta del pm della procura di Napoli nord sono state le dichiarazioni rese nel corso del processo a Toni Essobti Badre, il patrigno del bambino, accusato di averlo ucciso brutalmente. In particolare sono state confermate le circostanze secondo cui la sorella della piccola vittima si sarebbe rivolta alle maestre e alla preside chiedendo aiuto per quello che succedeva in casa. A riferirlo è stata la consulente della procura e neuropsichiatra infantile, Carmelinda Falco che ha visitato la bambina subito dopo l'infanticidio del fratello.