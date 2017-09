Infermiera cade su un bimbo di due mesi: trasferito al Santobono

Era giunto in pronto soccorso, all'Umberto I di Nocera Inferiore, per una crisi respiratoria. Dopo un rapido controllo, un'infermiera lo aveva preso con se per trasferirlo nel reparto di pediatria. Nel momento in cui saliva le scale, però, è scivolata, finendo con il suo corpo su quello del bimbo, di soli due mesi.

Dopo un ricovero immediato con tanto di prognosi riservata, il bimbo è stato trasferito all'ospedale Santobono di Napoli. Il nosocomio vomerese - come spiega SalernoToday - era stato già informato, con una consulenza telefonica, qualche minuto dopo l'incidente.

La stessa infermiera, che si è scusata visibilmente per quanto accaduto, ha riportato un leggero ematoma alle gambe dopo essere caduta dalle scale.

Per il piccolo, che ha riportato un trauma cranico e delle piccole fratture alle costole, la prognosi resta riservata.