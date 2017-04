Bimbo rimane schiacciato da una fontana: è in gravi condizioni al Santobono

Si trova al Santobono da ieri pomeriggio, in rianimazione: è grave il bimbo di tre anni rimasto schiacciato, domenica pomeriggio, da una fontana ornamentale in cemento e pietra. Il piccolo, di Castel San Lorenzo in provincia di Salerno, giocava nel giardino di casa. Pare si sia aggrappato alla fontana facendola cadere.

Da quel momento, intorno alle 16.30 di domenica, per lui è iniziato il calvario. È stato prima condotto all'ospedale civile di Roccadaspide, dove gli è stato riscontrato un grave trauma da schiacciamento del torace. Trasferito quindi a Battipaglia, poi al Ruggi di Salerno è stato operato all'intestino ieri mattina. All'insorgere di problemi ulteriori è stato trasferito al Santobono di Napoli.

Sono ancora da accertare le cause esatte che hanno provocato il cedimento della struttura che lo ha schiacciato.