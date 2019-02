Tre anni, infreddolito, con un joystick in mano: bimbo vaga di notte nella città

Alle 2 di notte un bambino di tre anni camminava da solo per Sant’Antimo, in pigiama, infreddolito, con un joystick in mano. lo hanno notato in via Nicola Romeo i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo durante un servizio di pattuglia. I militari sono scesi dall’auto e si sono precipitati per metterlo al sicuro. Lo hanno preso in braccio e rassicurato. In un primo momento il piccolo non riusciva neanche a parlare ed è stato tranquillizzato dai militari che lo hanno portato in caserma e rifocillato con una bevanda calda e una merendina in attesa dei sanitari del 118.



Una volta giunto il personale sanitario il bambino è stato visitato: stava bene, era solo molto spaventato. I militari sono poi tornati indietro a cercare la madre. La donna nel frattempo si era accorta che il bambino non c’era ed aveva chiamato il marito; quest’ultimo era a Caivano dove di solito esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore abusivo. La signora ha spiegato che ieri sera si era addormentata sul divano mentre guardava la tv e presumeva che proprio in quei momenti il figlio era uscito di casa approfittando della serratura di casa che era rotta.



La posizione di entrambi i genitori è stata rapportata alla magistratura.