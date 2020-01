Bimbo di sei anni perde conoscenza in palestra: salvo grazie al 118

Ieri, alle ore 17.17, la postazione 118 Chiatamone, è stata allertata per perdita di coscienza in bambino di 6 anni in una palestra di via Domenico Fontana.

"Il mezzo parte immediatamente, ma durante il tragitto incontra traffico intenso. Motociclisti della polizia si accorgono della difficoltà del mezzo di soccorso e scortano l’equipaggio. All’arrivo in palestra i sanitari trovano bimbo a terra privo di coscienza con trauma cranico, stabilizzano e lo caricano nell’ambulanza.

La polizia, data la delicatezza del caso decide di scortare la Chiatamone fino al Santobono. Bimbo sano e salvo grazie alla professionalità dell’equipaggio e grazie all’ausilio dei motociclisti della polizia", spiega "Nessuno Tocchi Ippocrate".