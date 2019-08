Ennesimo dramma sfiorato in piscina: bambino di 5 anni in ospedale

A pochi giorni dal dramma vissuto dai familiari di Davide, il bambino casertano di tre anni morto in una struttura di Lucrino, Pozzuoli, annegato in piscina, una tragedia molto simile stava per ripetersi. Protagonista un bambino napoletano di 5 anni, che si trovava in una piscina di Villa Literno - nel casertano. Il piccolo ha rischiato di annegare e sarebbe stato salvato (come riportato da Edizione Caserta) dal tempestivo intervento dello staff e di un infermiere presente nella struttura.

Bimbo morto in piscina, 4 avvisi di garanzia

Il bambino di 5 anni è stato quindi accompagnato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, e da qui portato al Santobono di Napoli dove si trova in condizioni molto serie. La sua prognosi è riservata.