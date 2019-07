Tragedia a Pozzuoli, bimbo muore annegato in piscina

Tragedia a Lucrino - Pozzuoli, dove un bimbo di 4 anni è morto annegato in piscina durante i festeggiamenti per un matrimonio in una villa ricevimenti. Il piccolo, secondo di tre figli di una coppia casertana, si sarebbe allontanato dai genitori e sarebbe finito in piscina, dove c'erano altri bambini. Il corpo senza vita è stato notato da un'animatrice, che ha portato fuori dall'acqua e provato a rianimare il bimbo. Nell'ospedale puteolano dove è stato trasportato non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma è stata trasferita al centro di medicina legale: sui fatti indaga la Polizia di Pozzuoli, che ha sequestrato la piscina e l'area circostante.