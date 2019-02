Orrore a Cardito, si decide per i funerali. Al vaglio dei Pm la posizione della madre

Non si sa ancora quando e dove si terranno i funerali di Giuseppe, il bimbo di 7 anni picchiato a morte dal patrigno la scorsa domenica a Cardito. La famiglia di suo padre ha chiesto alla Procura che le esequie si celebrino a Pompei, loro città di residenza. Felice Dorice, il padre del bimbo, si è visto però sospendere d'urgenza la potestà genitoriale, e la madre Valentina Caso – oggetto dello stesso provvedimento – non ha al momento avanzato richieste per i funerali.

A Cardito, dove Valentina Caso si era trasferita da qualche mese per convivere con Tony Essobti Badre, l'amministrazione sosterrebbe le spese della funzione, ma nessuno dei familiari dei bambini abita nella cittadina dell'hinterland partenopeo.

La posizione della madre dei bambini

Valentina Caso non è al momento indagata, ma la sua posizione è al vaglio dei pm della Procura di Napoli Nord. L'autopsia sul corpo della piccola vittima potrebbe essere in tal senso decisiva: la donna pare non avesse sul corpo contusioni o graffi, quindi potrebbe non aver provato a sottrarre i bambini dalla furia omicida di Essobti. I bambini peraltro non sono stati soccorsi subito, ma hanno sofferto per ore prima dell'arrivo dei soccorsi, curati con acqua ossigenata e pomate contro traumi muscolari e probabilmente gravissime lesioni interne.