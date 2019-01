Tragedia di Cardito, parla il fratello di Tony: "Ha sbagliato e deve pagare"

"Ha sbagliato e deve pagare. Appena ho appreso la notizia che il bimbo non c'era più gli ho detto di andare subito a costituirsi. Dopo l'accaduto andava in giro che aveva paura. Io l'ho incontrato e l'ho riaccompagnato sotto casa. Se mi ha detto ciò che aveva fatto? Sì. Purtroppo mio fratello non ci è arrivato con la sua testa a determinate cose e, nonostante fossi più piccolo, ho dovuto dirgliele io". Comincia così il racconto fatto ai microfoni di Pomeriggio Cinque da Raffaele, fratello minore di Tony, l'uomo accusato dell'omicidio del piccolo Giuseppe di 7 anni.

La tragedia di Cardito ha sconvolto anche la famiglia del 24enne: "Per come conoscevo mio fratello non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato a fare tutto questo. Cosa può essere scattato in lui? Non lo so. Non voglio andare oltre. Mia madre e mia sorella stanno male, vogliamo essere riservati. Io faccio parlare la legge. Mio fratello deve essere condannato, come è giusto che sia. Ha sbagliato e ci sta", ha aggiunto Raffaele.

"MIO FIGLIO NON E' PIU' MIO FIGLIO": LA FRASE CHE AVREBBE PRONUNCIATO LA MADRE DI TONY