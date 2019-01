Tragedia di Cardito, il Gip convalida l'arresto di Tony

Nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Napoli Nord sull'omicidio del piccolo Giuseppe, avvenuto a Cardito domenica scorsa, il GIP del Tribunale di Napoli Nord Antonino Santoro, a seguito dell'udienza che si è svolta quest'oggi presso la Casa Circondariale di Poggioreale, ha convalidato il fermo di Badre Tony Essobti.

Per il 24enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per i delitti di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e di lesioni aggravate.

LA CONFESSIONE

Il 24enne aveva raccontato in mattinata al Gip come le modalità con le quali ha ucciso il figliastro. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il giovane ha chiarito alcuni dettagli negati in un primo momento, come l'utilizzo del manico di scopa. Essobti ha anche in qualche modo provato a scagionare la compagna e madre del piccolo. Secondo il suo racconto, la donna avrebbe provato ad intervenire per bloccare il pestaggio senza riuscirci. L'uomo ha, infine, confessato di aver perso la testa e di essere distrutto per l'accaduto.

"Tony ha dichiarato che i due bambini erano troppo vispi che non bastavano più nemmeno i rimproveri. Domenica, i piccoli hanno devastato la camera da letto, comprata con mille sacrifici. Lui ha perso la testa: calci, schiaffi, pugni. La situazione è degenerata. Quando ha capito di aver esagerato ha chiamato la sorella che, però, non ha compreso la gravità della situazione. L'ambulanza è giunta solo due ore dopo, il bimbo era inanimato, mentre è stato possibile intervenire sulla sorella. Con gli elementi a disposizione ora, dobbiamo parlare di un raptus", aveva spiegato ieri ai microfoni di NapoliToday il legale di Tony, l'avvocato Michele Coronella.