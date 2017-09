Bimbo ingoia una moneta: salvato dai medici

Poteva concludersi in tragedia senza la prontezza dei medici dell'ospedale di Castellammare. Un bimbo di due anni è stato salvato dai sanitari del San Leonardo dopo che aveva ingoiato una monetina da due euro. Il piccolo stava giocando a casa dei nonni a Sant'Antonio Abate quando ha preso e messo in bocca una moneta caduta sul pavimento. Immediatamente ha cominciato a non respirare ed in quel momento è partita la corsa verso l'ospedale stabiese.

Appena arrivato lì i medici lo hanno addormentato anche se hanno provato ad evitare l'operazione chirurgica. La moneta era incastrata in un punto difficile da raggiungere ma, grazie all'intervento degli otorini, è stata estratta giusto in tempo. Il piccolo è tornato a respirare regolarmente ed è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Le sue condizioni sono stabili e non ha riportato nessun danno. Solo un grande spavento per lui e la sua famiglia.