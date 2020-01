Bimbo escluso dalla recita: la madre verrà ricevuta dal ministro Azzolina

Finalmente il Ministro Lucia Azzolina convoca la famiglia del piccolo Andrea a Roma per parlare da vicino di ciò che è successo. "La Ministra deve dare una scossa - dichiara la mamma del piccolo - deve farlo per mio figlio e per tutti i bimbi in difficoltà, lasciare questo caso impunito, creerebbe un brutto precedente".

All'incontro con la Ministra, oltre alla famiglia, anche il sindaco di Afragola Claudio Grillo e la dirigente dell'Istituto che ha accolto il piccolo, la dottoressa Immacolata Davide.