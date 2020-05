Bimbo muore annegato a Varcaturo, grave incidente d'auto per il padre

Poteva ampliarsi, in modo esponenziale, la portata della tragedia avvenuta ieri sera a Varcaturo (Giugliano). Qui un bambino di 4 anni è annegato nella piscina di casa ed è morto. Secondo una prima ricostruzione il bimbo sarebbe caduto dalla finestra della propria cameretta direttamente in piscina.

Sconvolti, i genitori l'hanno trasportato in ospedale a Pozzuoli, dove però i medici non hanno potuto salvare il bambino.

In serata un altro evento drammatico per la famiglia: il padre è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla SS7, nel tratto tra Licola e Quarto, mentre si recava in ospedale. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso. A bordo c'era anche il figlio (fratello del bambino annegato), rimasto fortunatamente illeso. Coinvolti anche altri due veicoli nell'impatto.

Sul posto è intervenuta - riporta Cronaca Flegrea - la Polizia Stradale, che ha chiuso al traffico la strada per alcuni minuti. Intanto i carabinieri, che indagano sui fatti avvenuti all'interno della villetta di Varcaturo, hanno disposto il sequestro dell'abitazione per effettuare gli accertamenti.