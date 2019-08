L'esempio di Jacopo, il bimbo di 11 anni che ripulisce le spiagge napoletane

In un video diffuso dalla Delegata al Mare Daniela Villani si vede un bambino di 11 anni, Iacopo, intento a raccogliere le cicche di sigaretta da una spiaggia napoletana. "Voglio fare una cosa buona per la natura", racconta Iacopo. "Queste cicche inquinano e mi diverto comunque in vacanza, ma ogni tanto pulisco". "Con Iacopo la cura dell'ambiente non va mai in vacanza. Seminate pensieri che diventeranno azione, poi abitudini, e infine caratteri che cambiano un destino. Il futuro migliore cresce negli occhi di Iacopo, napoletano, undici anni", spiega Daniela Villani.