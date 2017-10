Bimba trovata morta, ad ucciderla un boccone di mozzarella: "Forse era anche vittima di abusi"

Le indagini, coordinate dalla Procura, sul ritrovamento del corpo senza vita di una bimba nel campo rom di Scampia, nell'automobile del nonno, il 10 luglio scorso, proseguono. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, sulla base degli esami medico-legali, la piccola sarebbe stata vittima di ripetuti abusi sessuali.

Il medico legale ha accertato che la morte è sopraggiunta a causa di un boccone di mozzarella che aveva ostruito le vie respiratorie. La piccola sarebbe rimasta diverse ore nell'auto. La madre dichiarò agli inquirenti di aver cercato per ore la figlia prima di scorgerla in auto priva di sensi per poi accompagnarla in ospedale al San Giovanni Bosco, dove ne è stata constatata la morte. Una zia della bimba, di nazionalità macedone, alla quale era stata affidata in custodia dalla mamma, è stata arrestata con l'accusa di abbandono di minore.