Bimba di 8 mesi schiacciata da finestra: ricoverata al Santobono con gravi ferite

Una bimba di 8 mesi è stata ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli dopo un incidente avvenuto in un centro di accoglienza per immigrati di Atena Lucana, nel salernitano.

La bimba è stata travolta dall'anta di una finestra, che sarebbe caduta in maniera accidentale, anche se la dinamica è in corso di accertamento, riportando gravi ferite.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Polla, prima di essere trasferita in elisoccorso presso il nosocomio pediatrico napoletano.