Bimba di quattro anni rischia di annegare: i bagnini si lanciano in mare per salvarla

Una bambina di soli quattro anni ha rischiato di annegare ieri a Torregaveta. La piccola era a riva sotto lo sguardo attento della madre, quando in un attimo dopo un'onda la piccola è stata trascinata in mare.

La donna ha chiesto aiuto ai bagnini che sono prontamente intervenuti lanciandosi nelle onde e mettendola in salvo. Per la piccola (e per la madre) solo un grande spavento, ma nessuna particolare conseguenza.