Paura per una bimba di 9 anni caduta dalla bici: "È in pericolo di vita"

È ricoverata da ieri al Santobono. Nove anni, una bambina è in pericolo di vita: si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo ed è caduta sull'asfalto battendo violentemente la testa.

L'episodio, riportato da Internapoli, è avvenuto nel Cilento. La piccola è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale di Vallo della Lucania, quindi – vista la gravità della situazione – se ne è deciso il trasferimento al Santobono di Napoli.

I medici hanno spiegato che la piccola ha riportato un grave trauma cranico. Non è ancora fuori pericolo di vita.