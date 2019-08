Dramma in clinica, neonata muore poche ore dopo il parto: aperta un'inchiesta

A Massa di Somma un dramma ha colpito una famiglia: era nata da poche ore una bambina che poi è morta in clinica, nella stessa struttura in cui era venuta alla luce. La piccola è deceduta cinque ore dopo il parto naturale, per cause ancora da accertare. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia nell'obitorio del Policlinico Federico II. Attraverso l'esame autoptico si dovranno accertare le cause del decesso. Inutili i soccorsi tentati all'interno della clinica: il cuore ha smesso di battere poche ore dopo la nascita.