Malore durante la lezione di danza: morta una bimba di 5 anni

Tragedia a Crispano, nel napoletano. Una bimba di soli 5 anni, originaria di Cardito, ha accusato un malore mentre stava seguendo una lezione di danza in una scuola.

La bambina - come racconta Il Mattino - è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore, ma per lei non c'è stato nulla da fare.