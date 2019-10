Bambina di due anni resta chiusa nell'automobile: intervengono i Vigili

Mattinata di grande spavento ieri, tra Casoria e Afragola. Una bambina di due anni è rimasta chiusa all'interno di un'autovettura, chiusa dai genitori. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento Napoli Orientale. I Vigili del Fuoco hanno dovuto distruggere il vetro dell'automobile, riuscendo così ad aprire la portiera e a liberare la piccola.

"Un intervento che non dimenticheremo mai", scrive un vigile intervenuto sul posto. "Per fortuna non ci sará clamore perché tutto è andato a buon fine".