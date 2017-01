Capodanno, 46 i feriti tra Napoli e provincia: dato in calo

E' di 46 feriti il bilancio dei festeggiamenti della notte di Capodanno a Napoli ed in provincia. 31 in casi in città, 15 quelli che si sono verificati nei comuni della provincia.

Il dato in calo rispetto alla prima notte del 2016, quando i feriti furono 51.

Tra gli episodi più gravi, da segnalare quello del bambino di 9 anni a cui è esploso un petardo tra le mani e quello della donna di Ponticelli colpita da un proiettile alla gamba mentre era affacciata al balcone.