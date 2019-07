Riapre domani (1 agosto) la piscina Oltremare: i prezzi e gli orari

Da domani, 1 agosto, dopo tre anni, riapre alla città di Napoli la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare. La struttura, riqualificata grazie ai fondi per le Universiadi 2019, tornerà a disposizione di tutti i napoletani. "Dopo tre anni, restituire alla città la piscina della Mostra d’Oltremare, è per noi, non soltanto un momento importante, ma un nuovo punto di partenza. Il nostra progetto è quello di creare un vero e proprio polo del benessere, una sorta di centro del wellness cittadino. La Mostra non deve essere soltanto vista come un punto di riferimento per gli eventi fieristici, che sicuramente caratterizzano da sempre il nostro ente, ma deve essere vissuta tutti i giorni: per il tempo libero, lo sport, il benessere, la cultura e lo spettacolo". Così il CdA di Mostra d’Oltremare: il presidente Alessandro Nardi, la consigliera delegata Valeria De Sieno, il consigliere Alessandro Limatola.

BIGLIETTI E ORARI - La piscina funzionerà dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30). Tariffe: ingresso sabato, domenica e festivi 15 euro. Dal lunedì al venerdì 10 euro. Ingresso under 14 e over 65 6 euro. Iscritti FIN 6 euro. Abbonamento a 5 ingressi (dal lunedì al venerdì) 35 euro. Abbonamento a 10 ingressi (lunedì-venerdì) 60 euro. Ingresso pomeridiano feriale (dalle 15:00) 6 euro. Lettino o sdraio 3 euro.