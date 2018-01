Biglietti per treni, aerei e discoteche a prezzi scontatissimi: Abete scova 'Doctor ticket'

Biglietti per aerei, treni, bus, traghetti e discoteche a prezzi scontatissimi. Ad offrirli nei pressi della Stazione Centrale di Napoli è quello che Luca Abete ha ribattezzato 'Doctor ticket'.

"Quando abbiamo provato a chiedergli il segreto del suo successo - scrive l'inviato di Striscia la Notizia sulla sua pagina Facebook - si è dato alla fuga... speriamo con un biglietto di sola andata!".

Nel corso del servizio andato in onda nella puntata di lunedì 8 gennaio del tg satirico di Canale 5, Abete ha interpellato Franco Fiumara, direttore protezione aziendale delle Ferrovie dello Stato: "In questi casi i biglietti sono o falsificati, o acquistati con carte di credito clonate su siti che vendono questi biglietti - spiega Fiumara - . Invitiamo sempre i clienti ad acquistare solo da canali ufficiali. Si rischia di incorrere in un incauto acquisto, ma anche, a seconda di come la Polizia verifica le situazioni, come coautori del reato".