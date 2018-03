Teatro San Carlo, posti riservati ai disabili finiscono ai consiglieri metropolitani

È polemica su alcuni per il Teatro San Carlo di Napoli che la Città Metropolitana avrebbe dovuto destinare ad anziani e disabili. I vari Comuni della provincia avrebbero dovuto fornire delle liste di nomi, ma – questa è la versione di Palazzo Matteotti – non si è fatto in tempo. Il risultato? I consiglieri metropolitani ne hanno presi quattro a testa "per evitare che andassero persi".

A portare la vicenda alla ribalta è La Repubblica. Lo spettacolo era il balletto Giselle. In totale 216 biglietti, per due date dello spettacolo, sono finiti ai consiglieri di Palazzo Matteotti.

L'iniziativa che prevede la distribuzione di biglietti ai vari Comuni, perché vengano indirizzati ad anziani e disabili, è partita lo scorso 7 marzo. Prevede la diffusione di 5mila tagliandi tra San Carlo e Trianon, per un valore di 75mila euro circa. Dall'ente di piazza Matteotti rassicurano: era la prima volta e non c'è stato tempo, la distribuzione (ai Comuni) da qui in poi funzionerà.