Biglietti gratis in cambio di plastica da riciclare, la proposta arriva all'Eav

Ha suscitato molti consensi la decisione presa dal Comune di Roma e dall'Atac (trasporto pubblico locale romano) che hanno stabilito l'installazione di macchinari che, in cambio di recipienti di plastica da riciclare, consegnano all'utenza biglietti gratuiti. Anche a Napoli l'esperimento potrebbe essere ripetuto, secondo il consigliere regionale (Verdi) Francesco Emilio Borrelli.

“Riteniamo interessante la soluzione adottata dall’Atac e dal Comune di Roma che prevede l’installazione di macchine per la raccolta delle bottiglie e dei recipienti in plastica che, raggiunto un certo numero di elementi conferiti, fanno sì che i viaggiatore riceva in cambio un biglietto per il trasporto pubblico attraverso un’app. Crediamo possa essere replicata anche in Campania, per questa ragione l’abbiamo proposta all’Eav”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Oltre a rappresentare un incentivo alla raccolta differenziata l’iniziativa potrà contribuire a ridurre i passeggeri che usufruiscono dei servizi senza biglietto", conclude Borrelli.