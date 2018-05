In bici in autostrada sulla corsia di sorpasso: poliziotti salvano un 80enne

Ieri sera gli agenti della Polizia, mentre percorrevano l’autostrada A/3 direzione sud, hanno notato che le vetture che li precedevano frenavano bruscamente per evitare, sulla corsia di sorpasso, una persona anziana a bordo di bicicletta.

Non curanti della pericolosità, si sono posti alla protezione dell’anziano con la vettura di servizio, adoperando i dispositivi acustici e visivi, al fine di far rallentare le vetture che sopraggiungevano e fare in modo che il ciclista raggiungesse la corsia di destra per metterlo in sicurezza. I poliziotti hanno subito intuito che il ciclista 80enne, nativo di Campobasso ma residente a Napoli, era in evidente stato confusionale. L’80enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove ad attenderlo c’era la moglie 78enne, molto preoccupata del ritardo del marito, che ha ringraziato i poliziotti per la loro umanità, sensibilità e professionalità.