Percorrono la Tangenziale in bici: li "salva" un tassista

Singolare episodio sulla Tangenziale di Napoli. Due extracomunitari hanno provato a percorrerla in bicicletta, mettendo a repentaglio la loro vita e quella degli automobilisti che percorrevano l'arteria partenopea. A riportarlo è il Mattino.

Un tassista fuori servizio, Pasquale Di Pasquale, li ha intercettati e fermati per poi spiegare loro che non potevano circolare con una bici lungo quella strada. A quel punto li ha scortati all'uscita dei Camaldoli per assicurarsi che lasciassero la Tangenziale.