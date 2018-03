Piscinola, l'ascensore è rotto: il dipendente comunale non può arrivare in biblioteca

Da settimane l'ascensore della struttura polifunzionale 14-B di via Dietro la Vigna, a Piscinola, è rotto. In quella struttura (dove peraltro giravano la fiction 'La squadra') è presente la fornitissima bibilioteca comunale 'Domenico Severino'. Ma al quarto piano, senza ascensore, la biblioteca diventa difficilmente raggiungibile. Una situazione che non consente a molti studenti disabili, che frequentano la biblioteca, di raggiungere le aule per le loro attività. Lavora in biblioteca anche un dipendente comunale portatore di handicap, che ha serie difficoltà a percorrere le scale esterne, tenute peraltro in pessime condizioni. Sul posto si è recato il consigliere dell'ottava municipalità Amleto De Vito: "Dopo aver preso visione del guasto ho interpellato l'ufficio tecnico e gli assessorati comunali competenti per capire perché non si interviene. La risposta è stata: mancano i fondi", dichiara De Vito.



"Ritengo che la biblioteca debba essere valorizzata e soprattutto debba essere previsto un fondo per la cultura e la formazione personale che permetta di contrastare l'illegalità presente sul nostro territorio. La mancanza di impegno da parte delle istituzioni cittadine denota un problema di fondo circa l'inversione di trend nelle periferie. Sono indignato", conclude il consigliere Amleto De Vito.