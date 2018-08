Via Bernardo Cavallino, si spezza e crolla il ramo d'un platano: "Tragedia sfiorata"

Un grosso e pesante ramo di un platano si è spezzato e dal tronco è precipitato sulla sede stradale, dove per fortuna non ha causato danni a cose o persone. E' accaduto nella parte alta di via Bernardo Cavallino, quartiere Arenella. Il fatto ha comunque suscitato preoccupazione nei residenti. "Da tempo", spiega un professionista residente in zona, "gli alberi qui sono malati, infestati dai pidocchi, che entrano anche nelle case delle persone che abitano qui vicino. Solo un miracolo, un caso fortuito, ha evitato una tragedia", spiega l'uomo.