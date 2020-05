Coronavirus, Berlusconi: "Sconvolgente il suicidio dell'imprenditore napoletano"

"Penso anche a chi ha dovuto chiudere l'azienda, l'ufficio, il negozio e non sa se ripartire e come ripartire. Mi ha sconvolto la notizia del suicidio nel suo capannone di quel piccolo imprenditore di Napoli. Bisogna evitare che episodi come questi si ripetano. Non possiamo aggiungere alle vittime di coronavirus altre vittime per le conseguenze economiche della malattia". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Pomeriggio Cinque su Canale 5, facendo riferimento al 57enne imprenditore suicidatosi in fabbrica, nella sua ditta di allestimenti per uffici.

"Tanti artigiani, commercianti, lavoratori autonomi hanno visto azzerate le loro entrate di colpo. Non tutti possono riaprire, ma anche chi può farlo rischia di non trovare un sufficiente numero di clienti in grado di pagare", ha concluso Berlusconi.